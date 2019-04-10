СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-10T12:41:22+03:00

В Нижневартовске у озера с гашишем задержан безработный мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Сотрудники полиции Нижневартовска задержали жителя города, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

По информации УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 31-летний местный житель был задержан в районе озера Кымыл-Эмтор. При личном досмотре у него обнаружено и изъято вещество, которое, по заключению экспертов, является наркотическим средством – гашиш, массой 101,355 грамма. Установлено, что мужчина официально не трудоустроен.

По факту хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU