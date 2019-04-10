СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-10T11:54:44+03:00

На Югорском промышленном форуме представлены проекты на 28 миллиардов рублей. Фото с сайта Югорского промышленного форума

Участие в нём приняли более 800 человек

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На площадке Югорского промышленного форума намечены планы запуска в автономном округе новых производств по созданию речных судов из легких сплавов, выпуску кабельной продукции, строительству тепличных комплексов.

Форум, который состоялся в Ханты-Мансийске 3-4 апреля, был посвящен развитию новых индустрий и промышленной кооперации, приняли участие более 800 человек из 19 субъектов России, включая представителей из Чехии, Азербайджана, Италии и США.

На нём обсудили реализацию крупных проектов в сфере промышленности и создания промышленной инфраструктуры. В их числе – создание завода по производству труб в Сургутском районе, индустриальных парков «Югра» в Сургуте и «Яшел Парк Сибирь» в Нижневартовске, межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском районе, производственно-логистического комплекса «Югорский» в Сургутском и Нефтеюганском районах.

В итоговой резолюции Югорского промышленного форума отмечено, что совокупный объем инвестиций по всем проектам, презентованным в ходе его проведения, оценивается в размере 27,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU