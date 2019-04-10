2019-04-10T11:30:39+03:00
Общество

В Сургуте инспектор из нацгвардии «закрыл глаза» на штраф нарушителя в обмен на оружие по низкой цене

Он зарегистрировал его на себя
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте инспектор из нацгвардии «закрыл глаза» на штраф в обмен на оружие по низкой ценеВ Сургуте инспектор из нацгвардии «закрыл глаза» на штраф в обмен на оружие по низкой ценеФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Лангепаса провела проверку и выявила преступление в ведомстве по контролю за оборотом оружия Сургутским отделом лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по ХМАО – Югре.

Выяснилось, что сотруднику отдела стало известно, что житель Лангепаса своевременно не продлил разрешение на хранение двух единиц оружия, что является причиной для возбуждения административного наказания.

Далее сотрудник отдела решил не изымать оружие. Вместо этого, он предложил нарушителю продать ему оружие по значительно заниженной стоимости и после заключения договора купли - продажи зарегистрировал огнестрелы на себя.

В отношении старшего инспектора Сургутского отдела лицензионно - разрешительной работы возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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