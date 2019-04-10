СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-10T11:21:05+03:00

Волонтёры из Нижневартовска нашли для щенков хозяев в Германии. Фото с сайта pixabay.com

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Трёх щенков, которые сейчас находятся в службе по отлову и содержанию безнадзорных, бродячих животных, волонтеры из Нижневартовска готовятся отправить в Германию.Будущие владельцы заинтересовались собаками, увидев их фотографии в социальных сетях.

Заместитель директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ринат Назмутдинов отметил, что с начала года в службу поступило 575 заявок на отлов животных, 390 собак были помещены во временный приют, из них 210 были переданы горожанам.

- Мы проанализировали работу других пунктов временного содержания животных, только в Нижневартовске пункт открыт для посещений. Любой житель города может приехать сюда и провести какое-то время с животными, погулять с ними или выбрать собаку для себя. Сейчас в этом пункте содержатся 420 собак, - подчеркнул он.

Волонтеры, представляющие общественные фонды и инициативные группы «Человек и животные», «ЛиС и Ко», «Мохнатое счастье», предложили рассмотреть возможность проведения процедур стерилизации отловленных животных. Это позволит регулировать численность бездомных собак. Сейчас эта процедура проводится за счет средств волонтеров.

Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении территории, где располагается пункт временного содержания для отловленных животных. Это позволит установить дополнительные вольеры, а также увеличит место для выгула животных.

ИСТОЧНИК KP.RU