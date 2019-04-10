Полицейские Нягани вычислили мошенника из Рязани

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-10T10:59:25+03:00

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Преступление в отношении жительницы Нягани было совершено в январе 2019 года. Женщина стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, на одном из интернет-сайтов она увидела объявление о продаже наушников стоимостью три тысячи рублей. В ходе переписки «продавец» пояснил, что необходимо перевести предоплату за товар в размере 1500 тысяч рублей, после чего посылка должна была быть отправлена наложенным платежом по почте. Но после получения денег, мужчина перестал выходить на связь.

Оперативники вычислили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 23-летний житель Ярославской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU