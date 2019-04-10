2019-04-10T10:51:56+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Сургуте

Они отравились угарным газом
Алена Кульмухаметова
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Два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Сургуте. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреДва человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Сургуте. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Пожар на улице 50 лет ВЛКСМ, 13 случился вечером 9 апреля. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из горящей квартиры двух человек.

Как выяснилось, люди спали, а дым почувствовали соседи и позвонили пожарным. В квартире были обнаружены двое мужчин. Они отравились угарным газом и им понадобилась помощь медиков.

«В 21:05 9 апреля поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар ликвидирован в 21:18. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались пять единиц техники, 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России» - сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

По основной версии возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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