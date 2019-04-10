Сургутянин решился на кражу продуктов из супермаркета

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-10T10:30:08+03:00

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Видеокамеры, расположенные в супермаркете не смутили рецидивиста из Сургута. Он вновь пошёл на преступление ради продуктовой корзины.

- Полицейскими Сургута установлен подозреваемый в краже продуктов питания и бытовой химии. Мужчина совершил кражу находясь в гипермаркете. Общая стоимость похищенного составила 4500 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражи. Правоохранителями возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 43 преступления, раскрыто 28, из них: вымогательство, один случай мошенничества, два угона, пять краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU