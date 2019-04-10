СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-10T10:23:58+03:00

С мастер-классом в столицу Югры приезжает Илья Авербух . Фото из личного архива фигуриста

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Ледовое шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха» пройдет 20 апреля в 17:00 в «Арене Югра». Перед этим прославленный фигурист покажет мастер-класс жителям Ханты-Мансийска.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», попасть на автограф-сессию и мастер-класс с прославленным фигуристом можно будет 11 апреля. Время мероприятия уточняется.

Отметим, что заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр, чемпион мира Илья Авербух приедет в столицу Югры с пресс-туром, посвященным его юбилею на спортивном поприще.

Юбилейный гастрольный тур нового шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха» пройдет в течение 2019 года. В рамках тура фигуристы посетят почти 30 городов, в том числе Санкт-Петербург, Ярославль, Новосибирск, Новокузнецк, Норильск, Краснодар, Сочи, Владивосток и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU