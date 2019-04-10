Уголовник из Нефтеюганска обчистил чужую квартиру
Всего две вещи взял рецидивист из Нефтеюганска из чужой квартиры. Они поместились в один карман, но нанесли владельцу большой ущерб.
- Полицейскими Нефтеюганска возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Как стало известно, подозреваемый, находясь в квартире заявителя, похитил сотовый телефон стоимостью 24 000 рублей и банковскую карту, на которой находилось 30 000 рублей. Известно, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.
Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто шесть ранее зарегистрированных преступлений: четыре кражи, сбыт наркотических средств и причинение тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU