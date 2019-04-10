В Ханты-Мансийске оформят все бесхозные дороги

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-10T09:51:58+03:00

Так власти намерены решить вопрос с их обслуживанием

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Снежная зима принесла много неприятностей жителям Ханты-Мансийска. С таянием снега вся эта масса превратилась в воду и затопила дворы. Такая ситуация возникла там, где дороги оказались бесхозными.

Накануне глава города Максим Ряшин заявил о выявлении бесхозных объектов: дорог, тротуаров и проездов. Он заверил, что работа в отношении неразграниченных земель ведется на постоянной основе. По его мнению, эти территории должны быть оформлены в муниципальную собственность.

- Все эти территории должны обслуживаться муниципальным образованием, – считает Максим Ряшин. – Если жители жалуются на содержание и уборку этих территорий необходимо усилить контроль за деятельностью обслуживающих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU