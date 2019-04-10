2019-04-10T09:51:58+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске оформят все бесхозные дороги

Так власти намерены решить вопрос с их обслуживанием
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске оформят все бесхозные дорогиВ Ханты-Мансийске оформят все бесхозные дорогиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Снежная зима принесла много неприятностей жителям Ханты-Мансийска. С таянием снега вся эта масса превратилась в воду и затопила дворы. Такая ситуация возникла там, где дороги оказались бесхозными.

Накануне глава города Максим Ряшин заявил о выявлении бесхозных объектов: дорог, тротуаров и проездов. Он заверил, что работа в отношении неразграниченных земель ведется на постоянной основе. По его мнению, эти территории должны быть оформлены в муниципальную собственность.

- Все эти территории должны обслуживаться муниципальным образованием, – считает Максим Ряшин. – Если жители жалуются на содержание и уборку этих территорий необходимо усилить контроль за деятельностью обслуживающих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Покачах торговец гашиша отправится в тюрьму на шесть лет
На Югорском промышленном форуме представлены проекты на 28 миллиардов рублей
В Сургуте инспектор из нацгвардии «закрыл глаза» на штраф нарушителя в обмен на оружие по низкой цене
Волонтёры из Нижневартовска нашли для щенков хозяев в Германии
Полицейские Нягани вычислили мошенника из Рязани
Два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Сургуте
Сургутянин решился на кражу продуктов из супермаркета
С мастер-классом в столицу Югры приезжает Илья Авербух
Уголовник из Нефтеюганска обчистил чужую квартиру
В Горноправдинске задержан горе-угонщик
В городе Советский с крупной партией марихуаны задержан пенсионер
Выручка лесопромышленного холдинга Югры увеличилась на 11 процентов
Две югорчанки «порадовали» мошенников из соцсетей
Жители отдалённого югорского посёлка просят власти спасти их больницу
Житель Пыть-Яха назвал код и остался без денег
В Нефтеюганске автоинспекторы помогли коммунальщикам очистить дворы от техники
В Нижневартовске водитель «лады» сбил во дворе восьмилетнюю девочку
Жители Ханты-Мансийска просят построить тротуары и остановки
В Югорске в помещении больницы обнаружена ещё одна большая партия просроченного детского питания
Погода в Югре 10 апреля: похолодало и мокрый снег
В Сургуте задержаны с четырьмя килограммами наркотиков двое мужчин
Известный горнолыжный комплекс Югры завершает зимний сезон