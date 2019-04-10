2019-04-10T09:31:40+03:00
Происшествия

В Горноправдинске задержан горе-угонщик

Мужчина топором разбил стекло в автомобиле
Алена Кульмухаметова
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В Горноправдинске задержан горе-угонщикВ Горноправдинске задержан горе-угонщикФото: Татьяна Коркина
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Накануне жительница поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля.

Оперативники вычислили угонщика. Им оказался 20-летний житель поселка Батово Ханты-Мансийского района, ранее неоднократно судимый. При помощи топора злоумышленник разбил окно и проник в салон автомобиля «Лада-2105», принадлежащего заявительнице. Затем соединил провода замка зажигания и завел двигатель, однако уехал он лишь на восемь метров от места парковки, так как сработала блокировка рулевого колеса. На месте преступления он был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Горе-угонщику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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