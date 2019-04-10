СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-10T09:22:29+03:00

В городе Советский с крупной партией марихуаны задержан пенсионер. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Накануне полицейскими Советского района выявили факт незаконного хранения наркосодержащих веществ 61-летним местным жителем.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, при осмотре квартиры полицейскими изъяты фрагменты стеблей, являющиеся частями наркосодержащего растения, и вещество растительного происхождения. Возможно, мужчина занимался выращиванием запрещённых растений.

Эксперты подтвердили, что изъятые растения являются наркотическими средствами конопля и марихуана, общей массой более 308 граммов, что является крупным размером.

В отношении советчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU