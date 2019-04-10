Выручка лесопромышленного холдинга Югры увеличилась на 11 процентов
Совет директоров Югорского лесопромышленного холдинга озвучил выручку холдинга за 2018 год. Она составила более 4,7 миллиарда рублей, что на 11 процентов больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль превысила 350 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства Югры, в сравнении с 2017 годом холдинг продемонстрировал рост производства по всем направлениям деятельности, а производство фанеры превысило показатели прошлого отчетного периода почти в три раза. Объем экспорта пиломатериалов увеличился на 10,8 процента. Основным экспортером пиломатериалов холдинга был Китай. Открыт паспорт на экспорт пиломатериалов в Австралию.
В отчетном периоде холдинг осуществлял плановую модернизацию одного из своих предприятий – «ЛВЛ-Югра». Мощность производства увеличится с 30 до 50 тысяч кубических метров, дополнительно будет создано 15 высокопроизводительных рабочих мест. Львиная доля продукции завода «ЛВЛ-Югра» экспортируется в страны Европы, прежде всего в Германию.
Отметим, Югорский лесопромышленный холдинг занимает 19-е место в России по объемам производства, 13-е место по объему лесопиления и 12-е место по производству ДСП, являясь одним из крупнейших экспортеров в лесоперерабатывающей отрасли на территории Уральского федерального округа.
ИСТОЧНИК KP.RU