Выручка лесопромышленного холдинга Югры увеличилась на 11 процентов

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-10T08:59:05+03:00

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Совет директоров Югорского лесопромышленного холдинга озвучил выручку холдинга за 2018 год. Она составила более 4,7 миллиарда рублей, что на 11 процентов больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль превысила 350 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Югры, в сравнении с 2017 годом холдинг продемонстрировал рост производства по всем направлениям деятельности, а производство фанеры превысило показатели прошлого отчетного периода почти в три раза. Объем экспорта пиломатериалов увеличился на 10,8 процента. Основным экспортером пиломатериалов холдинга был Китай. Открыт паспорт на экспорт пиломатериалов в Австралию.

В отчетном периоде холдинг осуществлял плановую модернизацию одного из своих предприятий – «ЛВЛ-Югра». Мощность производства увеличится с 30 до 50 тысяч кубических метров, дополнительно будет создано 15 высокопроизводительных рабочих мест. Львиная доля продукции завода «ЛВЛ-Югра» экспортируется в страны Европы, прежде всего в Германию.

Отметим, Югорский лесопромышленный холдинг занимает 19-е место в России по объемам производства, 13-е место по объему лесопиления и 12-е место по производству ДСП, являясь одним из крупнейших экспортеров в лесоперерабатывающей отрасли на территории Уральского федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU