Две югорчанки «порадовали» мошенников из соцсетей

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-10T08:54:23+03:00

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Югорчане продолжают переводить деньги мошенникам, игнорирую предупреждения полиции и горький опыт обманутых земляков.

Так, от действий мошенников пострадали жительницы Сургута. 43-летняя женщина хотела приобрести вещи в социальной сети «Инстаграм». Но после того как пострадавшая перевела 3000 рублей, товар так и не получила.

Еще одна 41-летняя жительница Сургута в результате действий мошенников лишилась 14400 рублей. Сургутянка пояснила, что в начале марта переписывалась в социальной сети «Вконтакте» со своей подругой, которая попросила в долг деньги. Гражданка согласилась помочь приятельнице и используя онлайн приложение одного из банков, осуществила два перевода. Спустя некоторое время женщина узнала, что страницу знакомой взломали и переписывались от ее имени.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU