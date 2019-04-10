Жители отдалённого югорского посёлка просят власти спасти их больницу

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-10T08:50:56+03:00

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«Спасите больницу в Карымкарах!» - с такими призывом обращаются жители посёлка к губерантору Югры Наталье Комаровой и главе Октябрьского района Анне Куташевой. Письмо с просьбой жители опубликовали во всех соцсетях.

«Мы, жители сп. Карымкары, обращаемся с просьбой помочь оставить ночной стационар участковой больницы, ввиду удаленности райцентра и отсутствия круглогодичной дороги. Услугами стационара, как дневного, так и ночного, пользуемся не только мы, жители п. Карымкары, но и жители поселков Горнореченск, Большие Леуши, а также работники Сургутнефтегаза, базирующиеся на территории Октябрьского района» - пишут местные жители.

Население поселения на треть состоит из пенсионеров и на треть из детей до 18 лет. Власти предлагают ехать лечиться в Малый Атлым, при этом добираться проблематично – бездорожье.

Как рассказывают сами жители, с переломами они возят больных за 300 км в Лянтор или 400 км в Сургут. При закрытии больницы, роды на месте уже никто не сможет принять.

«Все население категорически против закрытия стационара, так как это единственное место где могут оказать круглосуточную экстренную медицинскую помощь. И мы об этом бьем тревогу уже несколько месяцев. И всё надеялись: услышат, поймут… Но на днях медикам Карымкарской больницы озвучили приказ о предстоящем сокращении. Не услышали, не поняли…» - пишут карымкарымцы.

Отметим, что под письмом подписались 150 жителей посёлка Карымкары.

ИСТОЧНИК KP.RU