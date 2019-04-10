СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-10T07:51:29+03:00

В Нижневартовске водитель «лады» сбил во дворе восьмилетнюю девочку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний пешеход, случилось около семи вечера в городе Нижневартовск.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 22-летний водитель за рулём «Лады», двигаясь по внутридворовому проезду на улице Пионерская, сбил девочку 2011 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия, ребёнок получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один несовершеннолетний получил травмы. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, два – за повторное управление с признаками опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU