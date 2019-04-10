Жители Ханты-Мансийска просят построить тротуары и остановки

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-10T07:42:05+03:00

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Пожелания по улучшению облика окружной столицы хантымансийцы отправляют на электронный сервис «Улучшим наш город». Он размещен на официальном информационном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска.

Как сообщили в администрации города, на сегодня поступило 75 обращений от жителей окружного центра: 41 заявка уже исполнена, по 25 – даны разъяснения, а 5 – находятся в работе.

Основные темы и проблемы, затронутые пользователями в сообщениях, – это благоустройство и строительство тротуаров, остановочных площадок, обустройство пешеходных переходов, искусственных неровностей, установка светофорных объектов, отсутствие организованных мест для стоянки велосипедов, озеленение города. Всего подобных заявок поступило 40.

На втором месте среди проблем, обозначенных горожанами в приложении, оказались несанкционированные свалки – 17 заявок связаны с фактами самовольного сброса бытового мусора или складирования отходов производства и строительства.

Напомним, «Интерактивная карта города», где размещен указанный сервис, позволяет жителям Ханты-Мансийска оперативно указать на основные городские проблемы для совместного их решения, а также предложить свои идеи по улучшению жизни в окружном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU