2019-04-10T07:44:16+03:00
Происшествия

В Югорске в помещении больницы обнаружена ещё одна большая партия просроченного детского питания

Тысячи коробок каш и смесей придётся выбросить
Алена Кульмухаметова
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В Югорске в помещении больницы обнаружена ещё одна большая партия просроченного детского питания. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Югорске в помещении больницы обнаружена ещё одна большая партия просроченного детского питания. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Детское питание на несколько миллионов рублей обнаружено в помещения югорской больницы. Тысячи коробок каш и смесей производителей "Нестле", "Нан", "Нутрилак" придётся выбросить.

Следователи Югорска по факту обнаружения в помещениях Югорской городской больницы большой партии детского питания с истекшим сроком годности возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщает следственный комитет Югры, руководство Югорской городской больницы при формировании заказа и закупках детского питания в 2018 году не учли детское питание, закупленное в 2017 году. В результате детское питание, приобретенное в 2017 году, не было реализовано, и сроки его годности истекли.

Следователи установят причины произошедшего, дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц из числа работников больницы, ответственных за формирование заказов на поставку детского питания в 2017-2018 гг., проверят соблюдение работниками учреждения норм и требований Постановления правительства округа, регламентирующего порядок закупки, хранения и утилизации продуктов питания детей первых трех лет жизни.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее в траурном зале морга города Югорск была также обнаружена большая партия просроченных каш и молочных смесей. После прокурорской проверки были наказаны шесть сотрудников Югорской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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