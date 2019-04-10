2019-04-10T06:45:24+03:00
Общество

Погода в Югре 10 апреля: похолодало и мокрый снег

Ветер преимущественно западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 10 апреля: похолодало и мокрый снегПогода в Югре 10 апреля: похолодало и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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В среду 10 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западных направлений 4 - 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+7 градусов, в юго-западных районах до +12 градусов, в северных и восточных районах +1,-4 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер западных направлений 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4,+6 градусов.

В Сургуте облачная погода, ожидается снегопад. Ветер северный, северо-западный, южный, восточный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -2 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, вечером возможен снегопад. Ветер северо-западный, восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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