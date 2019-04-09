2019-04-09T16:27:59+03:00
Происшествия

В Сургуте задержаны с четырьмя килограммами наркотиков двое мужчин

Они сбывали запрещенные вещества через «тайники»
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте задержаны с четырьмя килограммами наркотиков двое мужчин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургуте задержаны с четырьмя килограммами наркотиков двое мужчин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В гаражном кооперативе Сургута наркополицейские задержали двоих мужчин 31 и 30 лет, у которых при себе находилось по четыре полимерных пакета с синтетическим наркотиком общей массой более 127 граммов.

При проведении осмотра гаража, который задержанные арендовали у местного жителя, были изъяты коробки с химическими реагентами и медикаментами, а также прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ общей массой более 637 граммов.

Злоумышленники пояснили, что изъятые прекурсоры использовались для изготовления наркотиков, реализация которых осуществлялась через так называемые тайники «закладки».

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Также в этом же гараже сотрудники полиции изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

Согласно результатам экспертизы данное вещество общей массой более 3924 граммов является синтетическим наркотическим средством, готовым для дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело. Мужчин заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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