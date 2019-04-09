Две вартовчанки поверили мошенникам и лишились денег

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-09T15:58:23+03:00

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На самые популярные уловки попали две жительницы Нижневартовска. В полиции возбудили уголовные дела.

Так, одной из вартовчанок позвонили и сообщили, что с ее карты кто–то пытается снять наличные. Женщина испугалась и назвала все цифры, что запрашивал мошенник. Ущерб от обмана составил 11000 рублей. На уловки мошенников попалась еще одна горожанка, которой на сотовый телефон позвонил мужчина - представился генеральным директором магазина, где женщина работает продавцом и сообщил, что в помещении необходимо установить датчики пожарной безопасности.

Для этого ей необходимо перевести на указанный им счет 16700 рублей. Подчинившись указаниям своего начальника, женщина перечислила необходимую сумму. Полиция Югры призывает быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU