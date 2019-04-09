Семьям коренных малочисленных народов Югры ввели новые меры поддержки

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-09T15:36:23+03:00

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В Югре обсудили организацию летнего отдыха, обеспечение транспортной доступности к местам хоздеятельности народов ханты и манси и другие вопросы.

Как сообщили власти Югорска и Советского района, сейчас многодетные семьи из числа КМНС могут получить компенсацию платы за проезд детей к месту отдыха и обратно. Компенсация выплачивается родителям или законным представителям один раз в два года на каждого ребёнка и не превышает семь тысяч рублей. Она осуществляется как по путёвкам, предоставленным государственными органами власти, так и по путевкам, приобретённым самостоятельно.

В первом случае для получения компенсации в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) нужно представить документ, подтверждающий личность, и оригинал проездных документов, во втором — договор с организацией, предоставляющей курортные услуги и копию лицензии на осуществление санаторно-курортного лечения.

Также Ольга Рябкова рассказала, что в этом году для детей с ограниченными возможностями здоровья из числа КМНС, нуждающихся в социальной адаптации или оказавшихся в сложной жизненной ситуации, будут открыты лагеря с дневным пребыванием на базе двух реабилитационных учреждений — в Советском и в Пионерском. В течение летних каникул там пройдут три смены: спортивная, творческая, патриотическая. В том числе на базе реабилитационного центра для несовершеннолетних в п. Пионерском будут реализовываться несколько десятков путёвок в санаторий на юге Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU