Бдительная жительница Нижневартовска не дала шанса мошенникам обмануть себя

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-09T15:02:46+03:00

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Спорить и что-то объяснять преступникам 33 – летняя жительница города Нижневартовска не стала и просто обратилась в полицию с заявлением.

Полицейским женщина рассказала, что что несколько минут назад к ней поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил ей, что с ее банковский карточки пытаются снять деньги и для того, чтобы этого не произошло, ей необходимо назвать координаты карты. Женщина не стала вступать в спор с лже-работником банка и назвала несуществующие цифры, после чего отключила телефон. Вартовчанке удалось сохранить свои деньги на счету.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Отметим, что это редкий случай, когда житель Югры не пошёл на поводу у преступников и обратился в полицию, чтобы найти охотников за чужими счетами.

ИСТОЧНИК KP.RU