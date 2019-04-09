Бдительная жительница Нижневартовска не дала шанса мошенникам обмануть себя
Спорить и что-то объяснять преступникам 33 – летняя жительница города Нижневартовска не стала и просто обратилась в полицию с заявлением.
Полицейским женщина рассказала, что что несколько минут назад к ней поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил ей, что с ее банковский карточки пытаются снять деньги и для того, чтобы этого не произошло, ей необходимо назвать координаты карты. Женщина не стала вступать в спор с лже-работником банка и назвала несуществующие цифры, после чего отключила телефон. Вартовчанке удалось сохранить свои деньги на счету.
В полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Отметим, что это редкий случай, когда житель Югры не пошёл на поводу у преступников и обратился в полицию, чтобы найти охотников за чужими счетами.
ИСТОЧНИК KP.RU