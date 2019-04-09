СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-09T14:56:56+03:00

В Нижневартовском районе на Оби взорвут лёд. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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В период с 16 по 19 апреля 2019 года для ослабления и разрушения льда на затороопасных участках реки Обь в Нижневартовском районе будут взрывать лёд. Югорчан при звуках взрывов, просят соблюдать спокойствие.

Как сообщает «Центроспас-Югория» запланировала проведение взрывных работ на следующих участках: 1742-1743 км. судоходного пути р. Обь в районе д. Соснина и 1726,5-1728 км. судоходного пути р. Обь в районе с. Былино.

Взрывные работы проводятся в рамках противопаводковых мероприятий. Помимо этих работ власти Нижневартовского района спешно вывозят снег из поселений. С начала года уже вывезено 69 тысяч кубических метров снега, задействовано 42 единицы техники. Вывоз и очистка производится согласно графика. Управляющими компаниями заключены договора со специализированными предприятиями по очистке и вывозу снега. Работы выполняются с письменных заявок управляющих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU