В Нижневартовском районе на Оби взорвут лёд
В период с 16 по 19 апреля 2019 года для ослабления и разрушения льда на затороопасных участках реки Обь в Нижневартовском районе будут взрывать лёд. Югорчан при звуках взрывов, просят соблюдать спокойствие.
Как сообщает «Центроспас-Югория» запланировала проведение взрывных работ на следующих участках: 1742-1743 км. судоходного пути р. Обь в районе д. Соснина и 1726,5-1728 км. судоходного пути р. Обь в районе с. Былино.
Взрывные работы проводятся в рамках противопаводковых мероприятий. Помимо этих работ власти Нижневартовского района спешно вывозят снег из поселений. С начала года уже вывезено 69 тысяч кубических метров снега, задействовано 42 единицы техники. Вывоз и очистка производится согласно графика. Управляющими компаниями заключены договора со специализированными предприятиями по очистке и вывозу снега. Работы выполняются с письменных заявок управляющих компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU