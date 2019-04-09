2019-04-09T14:34:12+03:00
Происшествия

На «подрывника» из Сургутского района завели уголовное дело

Мужчина неудачно пошутил
Алена Кульмухаметова
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На «подрывника» из Сургутского района завели уголовное дело. Фото с сайта pixabay.comНа «подрывника» из Сургутского района завели уголовное дело. Фото с сайта pixabay.com
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Глубокой ночью жителю Лянтора стало скучно и он решил пошутить о заложенной бомбе в одной из школ города. Юмор полицейские не оценили.

Следственным отделом полиции Сургутского района возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Причиной тому послужило, то, что 7 апреля в ночью мужчина позвонил на телефон «112» и сообщил о якобы имеющей место угрозе одному из образовательных учреждений Лянтора. Проведенная комплексная проверка объекта социальной инфраструктуры информацию не подтвердила.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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