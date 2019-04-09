2019-04-09T14:22:55+03:00
Общество

Югра встречает театральный марафон

Он стартовал 18 января во Владивостоке
Алена Кульмухаметова
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Югра встречает театральный марафон. Фото предоставлено КТЦ "Югра-Классик"Югра встречает театральный марафон. Фото предоставлено КТЦ "Югра-Классик"
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Всероссийский театральный марафон достиг Ханты-Мансийского автономного округа. Передача символа Югре от Ямало-Ненецкого автономного округа пройдёт в культурно-выставочного центра «Югра-Классик» 9 апреля в 19:00.

Сегодня зрители Ханты-Мансийска увидят в Большом зале «Югра-Классик» спектакль «Женитьба». Постановку представит Ноябрьский театр в рамках Всероссийского театрального марафона в Югре.

10 апреля выступит с гастролями Ноябрьский театр со спектаклем «Дикие». Это интерпретация знаменитой пьесы Александра Вампилова «20 минут с ангелом» из цикла «Провинциальные анекдоты».

Затем 10 апреля в 14.00 в Большом зале «Югра-Классик» покажут добрый и весёлый спектакль о смелости, любви и преданности «Как чуть не съели королевну Булочку».

Напомним, что крупнейший проект Года театра – Всероссийский театральный марафон – стартовал 18 января во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Специально разработанный символ Года театра передается по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону. Он представляет собой изящную статуэтку с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Кроме спектаклей во время гастролей в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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