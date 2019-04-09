Следователи выясняют причину задымления кабины пилотов самолёта рейса «Саратов-Сургут»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-09T13:59:19+03:00

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Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Об этом сообщают следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент с задымлением кабины пилотов произошёл сегодня, 9 апреля, в аэропорту города Саратов. В 08 часов 20 минут в салоне кабины пилотов самолета ЯК-42Д, следующего по направлению «Саратов – Сургут», при выруливании на взлетно-посадочную полосу во время взлета произошло задымление, после чего командиром воздушного судна принято решение о прекращении полета. На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании «Ют-Эйр». Причину задымления устанавливают специалисты.

Пресс-секретарь авиакомпании «Utair» Елена Калашникова пояснила, что экипаж воздушного судна ЯК-42Д прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета. Капитан воздушного судна самостоятельно принял решение о прекращение взлета и заруливании на стоянку воздушных судов. Она также добавила, что пассажиры ожидают резервный борт, точное время отправки пока не известно.

Напомним, «Utair» является одним из лидеров по числу сообщений об авиаинцидентах. Так, в январе у самолета загорелся двигатель в аэропорту Рощино. В июне 2018 года загорелось шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/702075" frameborder="0"></iframe> В кабине пилотов самолета сообщением "Саратов-Сургут" произошло задымление.

ИСТОЧНИК KP.RU