2019-04-09T12:54:24+03:00
Происшествия

В Урае по горячим следам раскрыли кражу полумиллиона рублей

Деньги исчезли во время совместных посиделок [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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В Урае по горячим следам раскрыли кражу полумиллиона рублейВ Урае по горячим следам раскрыли кражу полумиллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции города Урай поступило сообщение от 35-летнего местного жителя 1984 года рождения, работника нефтегазовой компании, который заявил о краже полумиллиона рублей.

Полицейским мужчина рассказал, что он встретился со своим старым знакомым, после чего решил провести с ним время за распитием спиртных напитков. Во время совместного времяпрепровождения, мужчина уснул, а проснувшись, обнаружил отсутствие денег. Пока потерпевший спал, подозреваемый предпринял попытку скрыться с похищенными деньгами на автомобиле. Однако по горячим следам сотрудникам ГИБДД удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 33-летний местный житель.

В отношении фигуранта следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мера пресечения избирается.

в Урае задержан подозреваемый в краже полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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