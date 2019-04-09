В Урае по горячим следам раскрыли кражу полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-09T12:54:24+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции города Урай поступило сообщение от 35-летнего местного жителя 1984 года рождения, работника нефтегазовой компании, который заявил о краже полумиллиона рублей.

Полицейским мужчина рассказал, что он встретился со своим старым знакомым, после чего решил провести с ним время за распитием спиртных напитков. Во время совместного времяпрепровождения, мужчина уснул, а проснувшись, обнаружил отсутствие денег. Пока потерпевший спал, подозреваемый предпринял попытку скрыться с похищенными деньгами на автомобиле. Однако по горячим следам сотрудникам ГИБДД удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 33-летний местный житель.

В отношении фигуранта следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мера пресечения избирается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/702057" frameborder="0"></iframe> в Урае задержан подозреваемый в краже полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU