2019-04-09T12:44:25+03:00
Общество

Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»

Для зрителей марафонов организаторы приготовят различные состязания и конкурсы
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Началась регистрация участников «Зелёного Марафона». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Началась регистрация участников «Зелёного Марафона». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сегодня открылась регистрация участников традиционного забега «Зелёный Марафон», который пройдет 1 июня в 59 городах России. Чтобы выйти на старт соревнований, необходимо заполнить заявку на сайте. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на различные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет включительно.

В Москве в третий раз пройдет «Зелёный Марафон Бегущие Сердца» организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца». Старт будет дан в 9:00 на Васильевском спуске у стен Кремля. Регистрация участников проходит на сайте. Все собранные средства в рамках марафона пойдут на оказание помощи детям подопечным фонда. Маршруты московской части забега будут пролегать в историческом центре столицы. Впервые участникам будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных и благотворительных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям с особенностями развития, воспитанникам детских домов, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Для зрителей марафонов организаторы приготовят различные состязания и конкурсы.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ИСТОЧНИК KP.RU

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