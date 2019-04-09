2019-04-09T14:02:02+03:00
Происшествия

В Покачах в ванне с водой обнаружили двухлетнего избитого ребенка

Малыш находится в тяжёлом состоянии
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Покачах в ванне с водой обнаружен избитый 2-летний ребёнок. Фото с сайта pixabay.comВ Покачах в ванне с водой обнаружен избитый 2-летний ребёнок. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Врачам Покачей удалось реанимировать маленького ребёнка с признаками утопления. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Медики сообщили о пострадавшем в полицию 5 апреля.

По информации следственного комитета Югры, двухлетний мальчик был дома под присмотром сожителя матери, пока женщина находилась на работе. Во время купания в ванной мужчина оставил ребенка ненадолго одного, а вернувшись, обнаружил, что он утонул. Прибывшая на место бригада скорой помощи смогла реанимировать мальчика, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

Медики обнаружили у ребенка многочисленные следы побоев, о чём сообщили в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

По версии следствия, ребёнка избивал сожитель матери в период с ноября 2018 года. Мужчине уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя решением суда он заключен под стражу.

Выяснилось, что семья приехала в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру около 9 месяцев назад из Оренбургской области, регистрации в округе не имели, на учете в органах системы профилактики не состояли.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также решается вопрос о квалификации действий обвиняемого в части оставления ребенка без присмотра в ванной. Правовая оценка будет дана в том числе матери мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте задержаны с четырьмя килограммами наркотиков двое мужчин
Известный горнолыжный комплекс Югры завершает зимний сезон
Две вартовчанки поверили мошенникам и лишились денег
Семьям коренных малочисленных народов Югры ввели новые меры поддержки
Бдительная жительница Нижневартовска не дала шанса мошенникам обмануть себя
В Нижневартовском районе на Оби взорвут лёд
На «подрывника» из Сургутского района завели уголовное дело
Югра встречает театральный марафон
Следователи выясняют причину задымления кабины пилотов самолёта рейса «Саратов-Сургут»
Во время половодья уровень воды в реках Югры ожидается в пределах нормы
В Урае по горячим следам раскрыли кражу полумиллиона рублей
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Жительницу Радужного оштрафовали за прописку соотечественников
В Ханты-Мансийске пройдут международные старты по спортивному ориентированию
В Угуте за пальбу из охотничьего ружья задержан нетрезвый мужчина
В частный сектор Ханты-Мансийска «пришел» скоростной интернет
В Нефтеюганске видеокамеры зафиксировали кражу парфюма из магазина
Лёд на реках Югры теряет прочность
В Нижневартовске акция «Раскрась наш город яркими красками» пройдёт в восьмой раз
Мебели на 1,3 миллиона рублей задолжал клиентам житель Ханты-Мансийска
В Нижневартовске стартует месячник «Чистый город»