В Покачах в ванне с водой обнаружили двухлетнего избитого ребенка

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-09T14:02:02+03:00

В Покачах в ванне с водой обнаружен избитый 2-летний ребёнок. Фото с сайта pixabay.com

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Врачам Покачей удалось реанимировать маленького ребёнка с признаками утопления. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Медики сообщили о пострадавшем в полицию 5 апреля.

По информации следственного комитета Югры, двухлетний мальчик был дома под присмотром сожителя матери, пока женщина находилась на работе. Во время купания в ванной мужчина оставил ребенка ненадолго одного, а вернувшись, обнаружил, что он утонул. Прибывшая на место бригада скорой помощи смогла реанимировать мальчика, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

Медики обнаружили у ребенка многочисленные следы побоев, о чём сообщили в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

По версии следствия, ребёнка избивал сожитель матери в период с ноября 2018 года. Мужчине уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя решением суда он заключен под стражу.

Выяснилось, что семья приехала в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру около 9 месяцев назад из Оренбургской области, регистрации в округе не имели, на учете в органах системы профилактики не состояли.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также решается вопрос о квалификации действий обвиняемого в части оставления ребенка без присмотра в ванной. Правовая оценка будет дана в том числе матери мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU