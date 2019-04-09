Жительницу Радужного оштрафовали за прописку соотечественников
Распорядиться собственной квартирой по своему усмотрению местной жительницей не позволили правоохранительные органы города Радужный. Женщина фиктивно прописала на жилплощади троих соотечественников и оказалась на скамье подсудимых.
Накануне мировой судья Радужнинского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в фиктивной регистрации россиян по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.
Установлено, что жительница города с июня 2017 по февраль 2018 года зарегистрировала троих соотечественников по месту пребывания в принадлежащей ей на праве собственности квартире. В действительности по указанному адресу данные лица никогда не проживали.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU