СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-09T12:05:53+03:00

Жительницу Радужного оштрафовали за прописку соотечественников. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Распорядиться собственной квартирой по своему усмотрению местной жительницей не позволили правоохранительные органы города Радужный. Женщина фиктивно прописала на жилплощади троих соотечественников и оказалась на скамье подсудимых.

Накануне мировой судья Радужнинского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в фиктивной регистрации россиян по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Установлено, что жительница города с июня 2017 по февраль 2018 года зарегистрировала троих соотечественников по месту пребывания в принадлежащей ей на праве собственности квартире. В действительности по указанному адресу данные лица никогда не проживали.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU