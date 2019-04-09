СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-09T11:58:08+03:00

В Ханты-Мансийске пройдут международные старты по спортивному ориентированию . Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

В них примут участие более 100 спортсменов

Изменить размер текста: A A

Чемпионат Европы по спортивному ориентированию на лыжах пройдет на территории Центра зимних видов спорта имени Филипенко в марте 2020 года. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».

На данный момент планируется, что в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 25 стран.

Отметим, что 5 апреля 2019 года всемирно известный биатлонный центр Ханты-Мансийска посетил национальный контролёр Международной федерации спортивного ориентирования Аркадий Ведин с проверкой готовности ЦЗВС к проведению главного старта Европы и финального этапа Кубка мира. Была изучена инфраструктура биатлонного комплекса, оценено качество подготовки лыжных трасс и лесной массив Самаровского чугаса. Специалист отметил высокий уровень подготовки югорской столицы к спортивным мероприятиям самого разного масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU