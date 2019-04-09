СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-09T11:51:50+03:00

В Угуте за пальбу из охотничьего ружья задержан нетрезвый мужчина. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Громкие хлопки выстрелов услышала жительница посёлка Угут Сургутского района и позвонила в полицию. Выяснилось, что стрельбу открыл нетрезвый односельчанин.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства сотрудниками полиции был задержан 54-летний нетрезвый мужчина, который стрелял из охотничьего ружья. Полицейскими были изъяты три гильзы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, хулиган получил штраф за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU