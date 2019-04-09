В Нефтеюганске видеокамеры зафиксировали кражу парфюма из магазина
Под суд за два флакона духов пойдёт жительница Нефтеюганска. Женщина не смогла устоять перед манящим ароматом.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, о краже в полицию Нефтеюганска сообщил руководитель одного из сетевых магазинов. Сумма ущерба составила порядка четырёх тысяч рублей.
Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. С помощью изъятой видеозаписи полицейскими была задержана 45-летняя местная жительница.
По словам самой подозреваемой, туалетная вода приглянулась ей давно. Денег на покупку понравившегося аромата у женщины не было, поэтому она решила совершить кражу. Два флакона парфюма она спрятала в карман куртки.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Добавим, что подозреваемая нигде не работает и ранее в поле зрения полиции не попадала.
Кража духов из сетевого магазина в Нефтеюганске.
ИСТОЧНИК KP.RU