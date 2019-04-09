СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-09T11:02:17+03:00

В Нефтеюганске видеокамеры зафиксировали кражу парфюма из магазина. Фото с сайта pixabay.com

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Под суд за два флакона духов пойдёт жительница Нефтеюганска. Женщина не смогла устоять перед манящим ароматом.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, о краже в полицию Нефтеюганска сообщил руководитель одного из сетевых магазинов. Сумма ущерба составила порядка четырёх тысяч рублей.

Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. С помощью изъятой видеозаписи полицейскими была задержана 45-летняя местная жительница.

По словам самой подозреваемой, туалетная вода приглянулась ей давно. Денег на покупку понравившегося аромата у женщины не было, поэтому она решила совершить кражу. Два флакона парфюма она спрятала в карман куртки.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Добавим, что подозреваемая нигде не работает и ранее в поле зрения полиции не попадала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/702022" frameborder="0"></iframe> Кража духов из сетевого магазина в Нефтеюганске.

ИСТОЧНИК KP.RU