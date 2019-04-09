2019-04-09T10:53:11+03:00
Общество

Лёд на реках Югры теряет прочность

Жителей округа просят не выходить на водоёмы
Алена Кульмухаметова
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Лёд на реках Югры теряет прочность. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреЛёд на реках Югры теряет прочность. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Лёд на реке Конда в границах города Урай стал тоньше на шесть сантиметров и толщина составляет всего 24 сантиметра. Об этом сообщает администрация города. Подобное происходит на всех реках округа.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, лёд набирает влагу и всё активнее теряет свою прочность. Толщина и структура льда меняются на глазах, и специалисты по безопасности людей на водных объектах призывают отказаться от выхода на лёд.

Под весенними лучами солнца лёд рушится стремительно и незаметно для глаза. И если утром лёд еще кажется прочным, то ближе к вечеру, находясь на водоёме, можно оказаться в водяной ловушке.

Несмотря на высокую степень опасности граждане всё же пытаются выходить на лёд. Заядлые рыбаки наотрез отказываются понимать, что их хобби может закончиться трагически.

Особое внимание родители и педагоги должны уделить детской безопасности и организации детского досуга подальше от водоемов. Так, 6 апреля в Сургутском районе случилась трагедия – утонул трёхлетний малыш. Ребёнок скатился с горки на санках и ушёл под лёд местной реки. Спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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