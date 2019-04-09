2019-04-09T10:44:26+03:00
Общество

В Нижневартовске акция «Раскрась наш город яркими красками» пройдёт в восьмой раз

Конкурс на лучший эскиз проходит в трёх возрастных группах
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске акция «Раскрась наш город яркими красками» пройдёт в восьмой раз. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске акция «Раскрась наш город яркими красками» пройдёт в восьмой раз. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Восьмая акция «Раскрась наш город яркими красками» стартует в Нижневартовске. Организаторы социального проекта приглашают юных художников принять в ней участие.

Лучшие эскизы детских рисунков ребята будут наносить на опорную стену городской набережной. Конкурс проходит по трём номинациям: «Увидеть Югру - влюбиться в Россию», «Семья и Я!», «Мир театра» и в трёх возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.

Торжественной открытие акции и роспись набережной Оби запланированы на 1 июня. Награждение победителей намечено провести в рамках празднования фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» 16 июня в амфитеатре. Имена лучших мастеров кисти и красок назовут не только члены профессионального жюри, но и сами вартовчане. Обладателя приза зрительских симпатий определят по итогам интернет-голосования. Юные художники получат дипломы и подарки.

Заявки от желающих принять участие в проекте «Раскрась наш город яркими красками» ждут до 30 апреля. Творческие работы в оргкомитет можно приносить до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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