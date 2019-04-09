Мебели на 1,3 миллиона рублей задолжал клиентам житель Ханты-Мансийска
Мужчина под предлогом поставки мебели собирал деньги с клиентов и жил хорошо, пока в дело не вмешалась полиция.
Накануне Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину и мошенничестве, совершенном в крупном размере.
Согласно материалам дела, преступления были совершены несколько лет назад. С 2013 по 2014 год мужчина заключал с жителями города договоры купли-продажи на поставку мебели. Однако в установленные сроки свои обязательства не выполнял, полученные деньги присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению.
В результате противоправных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU