В Нижневартовске стартует месячник «Чистый город»
Месячник «Чистый город» стартует в Нижневартовске уже в следующую пятницу – 19 апреля. На большой городской субботник приглашаются предприятия, организации, учреждения всех форм собственности и всех желающих граждан.
Как сообщили в администрации города, общегородские субботники по санитарной очистке и благоустройству территории города запланированы на 19 и 26 апреля, 6 и 7 мая. При неблагоприятных погодных условиях проведение может быть перенесено.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и управление природопользования и экологии администрации города рекомендуют навести порядок на территории городских объектов: убрать мусор, вывезти железобетон, покрасить, обновить ограждения и прочее.
Особое внимание вопросу участия в субботниках следует обратить руководству СТО, ГСК, автостоянок, СОТов и СОНТов. Коммунальные службы напоминают, что вывозить твердые бытовые отходы необходимо на специально отведенные для этих целей полигоны.
ИСТОЧНИК KP.RU