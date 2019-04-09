В Нижневартовске стартует месячник «Чистый город»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-09T09:59:54+03:00

К большой уборке могут присоединиться все желающие

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Месячник «Чистый город» стартует в Нижневартовске уже в следующую пятницу – 19 апреля. На большой городской субботник приглашаются предприятия, организации, учреждения всех форм собственности и всех желающих граждан.

Как сообщили в администрации города, общегородские субботники по санитарной очистке и благоустройству территории города запланированы на 19 и 26 апреля, 6 и 7 мая. При неблагоприятных погодных условиях проведение может быть перенесено.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и управление природопользования и экологии администрации города рекомендуют навести порядок на территории городских объектов: убрать мусор, вывезти железобетон, покрасить, обновить ограждения и прочее.

Особое внимание вопросу участия в субботниках следует обратить руководству СТО, ГСК, автостоянок, СОТов и СОНТов. Коммунальные службы напоминают, что вывозить твердые бытовые отходы необходимо на специально отведенные для этих целей полигоны.

ИСТОЧНИК KP.RU