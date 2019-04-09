СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-09T09:54:04+03:00

Житель Югры ушёл из гостей с чужим телефоном. Фото с сайта pixabay.com

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Приглянулся дорогой смартфон молодому мужчине из Белоярского района. Он решил его просто взять, как оказалось, не надолго.

- В Белоярском районе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 28-летний, находясь в квартире заявителя, похитил сотовый телефон стоимостью 20 000 рублей. Правоохранителями изъято похищенное и возвращено законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений, раскрыто 39, из них: угон, два случая мошенничества, 13 краж и восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU