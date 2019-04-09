Сургутские врачи спасли жизнь ямальскому малышу со страшными ожогами

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-09T09:49:11+03:00

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Врачи ожогового отделения Сургутской клинической больницы накануне проводили домой на Ямал годовалого пациента, который 46 дней назад поступил в больницу с сильными ожогами. Врачи отчаянно боролись за жизнь малыша, подарив ему второй день рождения.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Югры, малыш поступил в крайней степени тяжести - площадь ожогов составляла 49%. Везли мальчика к месту оказания специализированной медицинской помощи четыре дня. Сначала было хирургическое отделение Губкинской больницы, оттуда перелет на вертолете в Ноябрьск, потом длительный переезд в Сургут.

Малыш перенёс 23 дня постоянного наблюдения в реанимационном отделении, операцию по пересадке кожи, тяжелое восстановление в палате ожогового отделения. Теперь все позади.

Добавим, что ежегодно в ожоговом отделении Сургутской городской клинической больницы получают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, до 400 пациентов с термическими, химическими травмами, электроожогами, отморожениями. За последний год одна треть всех пролеченных в отделении пациентов – дети. Из них более 70 процентов – дети до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU