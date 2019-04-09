2019-04-09T09:39:49+03:00
Происшествия

Подросток из Мегиона прихватил кабель 100 метров кабеля

Полицейские задержали несовершеннолетнего преступника
Алена Кульмухаметова
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Подросток из Мегиона прихватил кабель 100 метров кабеля. Фото с сайта pixabay.comПодросток из Мегиона прихватил кабель 100 метров кабеля. Фото с сайта pixabay.com
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В Мегионе подросток, которому нет и 16 лет, стал фигурантом уголовного дела. Парнишка решился на серьёзно преступление – кражу.

- Полицейскими Мегиона возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека 2004 года рождения, который похитил 100 метров силового кабеля стоимостью 23 000 рублей. Похищенное изъято. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Добавим, что парнишка достиг возраста, когда наступает уголовная ответственность и его ждёт суд. Всего, в Югре за прошедшие сутки раскрыто два ранее зарегистрированных преступления: хулиганство и кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

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