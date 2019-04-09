СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-09T09:10:52+03:00

За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткая дорожная авария произошла накануне в Нижневартовске. Перекрёсток не поделили две иномарки.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, около 20:15 в городе Нижневартовск 30-летний водитель автомобиля «Ниссан» при проезде перекрестка неравнозначных дорог не уступил и столкнулся с «Хендай». В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель и пассажир автомобиля «Хендай».

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.

Задержано семь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования, трое – за повторное управление с признаками опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU