За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека
Жёсткая дорожная авария произошла накануне в Нижневартовске. Перекрёсток не поделили две иномарки.
Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, около 20:15 в городе Нижневартовск 30-летний водитель автомобиля «Ниссан» при проезде перекрестка неравнозначных дорог не уступил и столкнулся с «Хендай». В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель и пассажир автомобиля «Хендай».
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.
Задержано семь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования, трое – за повторное управление с признаками опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU