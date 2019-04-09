СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-09T09:35:36+03:00

В Ханты-Мансийске продолжают принимать заявки на конкурс «Волонтер года – 2019». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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До конца приема заявок на участие в городском конкурсе «Волонтер года – 2019» осталось меньше месяца. На сегодняшний желание принять участие в проекте изъявило 5 пять человек, сообщает городской «Молодежный центр».

Напомним, конкурс «Волонтер года – 2019» проводится по девяти номинациям: «ДОБРОвольцы Победы», «ДОБРОвольческая инициатива», «ДОБРОе сердце», «ДОБРОвольцы детям» и «ДОБРОволец ЗОЖ». Примечательно, что в Год семьи в автономном округе решили включить новую номинацию «Семейное ДОБРОвольчество», участниками которой могут стать молодые семьи, принимающие участие в добровольческой деятельности.

- Все эти волонтерские объединения активно заняты в общегородских мероприятиях: они организуют праздники для ребят с ограниченными возможностями здоровья, работают вожатыми, участвуют в проводимых в городе субботниках, следят за тем, чтобы возле городских памятников всегда были чистота и порядок, – рассказал специалист по работе с молодежью центра Виктор Банк. – Помимо этого, юные волонтеры навещают ветеранов Великой Отечественной войны. Зимой, например, они помогали им с уборкой снега, а накануне Дня Победы – планируют вручать защитникам Родины открытки и подарки от Главы города.

Добавим, подведение итогов и награждение победителей конкурса пройдет на городском молодежном форуме «Ханты-Мансийск – территория добра», который состоится в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU