2019-04-09T08:19:05+03:00
Происшествия

Ради получения аванса за квартиру югорчанка выполнила условия мошенницы

Денег на карту она так и не дождалась
Алена Кульмухаметова
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Ради получения аванса за квартиру югорчанка выполнила условия мошенницыРади получения аванса за квартиру югорчанка выполнила условия мошенницыФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района обратилась 43-летняя местная жительница района с заявлением о мошенничестве.

Полицейским женщина рассказала, что на популярном сайте она разместила объявление о продаже своей трехкомнатной квартиры. Спустя один час позвонила женщина и сказала, что желает приобрести квартиру. Также в ходе телефонного разговора покупательница пояснила, что в настоящее время находится за пределами города, но готова внести задаток в размере 210 тысяч рублей. Злоумышленница убедила женщину пройти к банкомату, так как она не может перевести деньги с помощью мобильного банка. Потерпевшая, придя к банкомату, зашла в свой личный кабинет и добавила ее абонентский номер в список телефонов, имеющих доступ ко всем счетам.

Таким образом, лже-покупательница с помощью мобильного банка перевела себе с карты 135 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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