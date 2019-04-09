Ради получения аванса за квартиру югорчанка выполнила условия мошенницы
Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района обратилась 43-летняя местная жительница района с заявлением о мошенничестве.
Полицейским женщина рассказала, что на популярном сайте она разместила объявление о продаже своей трехкомнатной квартиры. Спустя один час позвонила женщина и сказала, что желает приобрести квартиру. Также в ходе телефонного разговора покупательница пояснила, что в настоящее время находится за пределами города, но готова внести задаток в размере 210 тысяч рублей. Злоумышленница убедила женщину пройти к банкомату, так как она не может перевести деньги с помощью мобильного банка. Потерпевшая, придя к банкомату, зашла в свой личный кабинет и добавила ее абонентский номер в список телефонов, имеющих доступ ко всем счетам.
Таким образом, лже-покупательница с помощью мобильного банка перевела себе с карты 135 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU