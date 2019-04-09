2019-04-09T08:12:17+03:00
Общество

В Сургуте стены города могут украсить детские рисунки

Горожане могут проголосовать за эту идею
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте стены города могут украсить детские рисунки. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте стены города могут украсить детские рисунки. Фото с сайта pixabay.com
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Активисты Сургута предлагают горожанам проголосовать за проект "Музей под открытым небом". Суть проекта в проведении конкурса детских рисунков и нанесении лучших эскизов на стены города и технические сооружения.

По мнению организаторов, рисунки улучшат внешний вид города и психологическое состояние его жителей, дадут горожанам возможность проникнуться культурой народов севера, насладиться величием и яркостью природы в суровые морозы.

В ближайшие несколько дней, путем открытого голосования и оценки экспертов и наставников программы, будут отобраны 25 активистов, которые будут включены в совместную работу с сообществом "100 городских лидеров" и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу для поиска решений и продвижения своего проекта.

Конкуренты команды из Сургута - проекты из Якутска, Хабаровска, Надыма, Балашихи, Махачкалы, Подольска, Гусева, Коврова, Кургана и еще 9 городов РФ. Проголосовать за проект можно до 15 апреля по ссылке.

Добавим, что проект активистов из Сургута получил высокую оценку Агентства стратегических инициатив и прошел в пятый тур дополнительного голосования программы "100 городских лидеров".

ИСТОЧНИК KP.RU

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