В Сургуте стены города могут украсить детские рисунки
Активисты Сургута предлагают горожанам проголосовать за проект "Музей под открытым небом". Суть проекта в проведении конкурса детских рисунков и нанесении лучших эскизов на стены города и технические сооружения.
По мнению организаторов, рисунки улучшат внешний вид города и психологическое состояние его жителей, дадут горожанам возможность проникнуться культурой народов севера, насладиться величием и яркостью природы в суровые морозы.
В ближайшие несколько дней, путем открытого голосования и оценки экспертов и наставников программы, будут отобраны 25 активистов, которые будут включены в совместную работу с сообществом "100 городских лидеров" и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу для поиска решений и продвижения своего проекта.
Конкуренты команды из Сургута - проекты из Якутска, Хабаровска, Надыма, Балашихи, Махачкалы, Подольска, Гусева, Коврова, Кургана и еще 9 городов РФ. Проголосовать за проект можно до 15 апреля по ссылке.
Добавим, что проект активистов из Сургута получил высокую оценку Агентства стратегических инициатив и прошел в пятый тур дополнительного голосования программы "100 городских лидеров".
ИСТОЧНИК KP.RU