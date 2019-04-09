СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-09T07:57:02+03:00

Югорчанин получил условный срок за добычу трёх соболей. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Животных он ловил с помощью капканов

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Красивые шкурки соболя дорого обойдутся жителю посёлка городского типа Излучинск. Мужчина получил условный срок и штраф за незаконную охоту.

Накануне Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении браконьера. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и в незаконной охоте, причинившей особо крупный размер.

По материалам дела известно, что в сентябре 2015 года мужчина присвоил себе дымный порох, массой более 300 граммов, который хранил до момента задержания.

Кроме того, в декабре 2018 года он добыл трёх соболей с использованием капканов. Своими действиями природным ресурсам Российской Федерации причинил материальный ущерб на сумму 135 тысячи рублей.

Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом, условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании с виновного причиненного преступлением ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU