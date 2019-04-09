2019-04-09T07:57:02+03:00
Происшествия

Югорчанин получил условный срок за добычу трёх соболей

Животных он ловил с помощью капканов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанин получил условный срок за добычу трёх соболей. Фото с сайта ru.wikipedia.orgЮгорчанин получил условный срок за добычу трёх соболей. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:

Красивые шкурки соболя дорого обойдутся жителю посёлка городского типа Излучинск. Мужчина получил условный срок и штраф за незаконную охоту.

Накануне Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении браконьера. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и в незаконной охоте, причинившей особо крупный размер.

По материалам дела известно, что в сентябре 2015 года мужчина присвоил себе дымный порох, массой более 300 граммов, который хранил до момента задержания.

Кроме того, в декабре 2018 года он добыл трёх соболей с использованием капканов. Своими действиями природным ресурсам Российской Федерации причинил материальный ущерб на сумму 135 тысячи рублей.

Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом, условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании с виновного причиненного преступлением ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске пройдут международные старты по спортивному ориентированию
В Угуте за пальбу из охотничьего ружья задержан нетрезвый мужчина
В частный сектор Ханты-Мансийска «пришел» скоростной интернет
В Нефтеюганске видеокамеры зафиксировали кражу парфюма из магазина
Лёд на реках Югры теряет прочность
В Нижневартовске акция «Раскрась наш город яркими красками» пройдёт в восьмой раз
Мебели на 1,3 миллиона рублей задолжал клиентам житель Ханты-Мансийска
В Нижневартовске стартует месячник «Чистый город»
Житель Югры ушёл из гостей с чужим телефоном
Сургутские врачи спасли жизнь ямальскому малышу со страшными ожогами
Подросток из Мегиона прихватил кабель 100 метров кабеля
За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека
В Ханты-Мансийске продолжают принимать заявки на конкурс «Волонтер года – 2019»
Ради получения аванса за квартиру югорчанка выполнила условия мошенницы
В Сургуте стены города могут украсить детские рисунки
Жители Ханты-Мансийска поддержали акцию «10 000 шагов к жизни»
Доступный по цене лодочный мотор для югорчанина оказался миражом
Погода в Югре 9 апреля: облачно и похолодание
Подопечные сургутской колонии впервые посетили театр
Жительница Когалыма перевела лжеподруге 23 тысячи рублей
В Нижневартовске взялись за ремонт дорог
В Югре объявлен конкурс на лучший логотип Года семьи
В Сургутском районе с крупной партией «соли» задержан мужчина
Заключенные колонии Сургута горячо помолились в Великий пост
Сбербанк и ПАПТ №2 совершенствуют сервис бесконтактной оплаты проезда в Нижневартовске
В Сургуте дачникам предлагают получить бесплатно земельный участок
Жительница Мегиона ради детского пособия пошла на преступление