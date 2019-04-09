2019-04-09T11:15:28+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска поддержали акцию «10 000 шагов к жизни»

Мероприятие стало своеобразной экскурсией по городу
Алена Кульмухаметова
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Двести хантымансийсцев поддержали акцию «10 000 шагов к жизни». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскДвести хантымансийсцев поддержали акцию «10 000 шагов к жизни». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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С большим энтузиазмом жители окружной столицы Югры откликнулись на проведение в окружном центре общероссийской акции «10 000 шагов к жизни».

Как сообщает пресс-служба города, пройти пешком дистанцию, символизирующую ежедневный минимум для поддержания нормальной физической активности, изъявили желание свыше двухсот горожан. Маршрут следования приверженцев активного образа жизни охватил восемь точек города: Аллею спортивной славы, Парк Победы, Музей «Природы и Человека», скульптуру «Золотой богини», Парк Бориса Лосева, Музей геологии, нефти и газа, Югорский государственный университет, Спортивно-оздоровительный комплекс ЮГУ, Храм Воскресения Христова.

Отметим, что акция «10 000 шагов к жизни» в окружном центре несла в себе и познавательную функцию. Обо всех промежуточных точках, встречающихся на пути следования горожан, рассказывал аудиогид. Поэтому мероприятие стало еще и своеобразной экскурсией по городу.

В Управлении физической культуры, спорта и молодежной политики призвали горожан не забывать о пройденном маршруте и как можно чаще совершать пешие прогулки для поддержания здоровья. А у тех, кто еще не прошел свои 10000 шагов, всегда есть возможность пройти регистрацию на сайте www.ligazn.ru и стать участником общероссийской акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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