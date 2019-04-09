СЕГОДНЯ 07:38 2019-04-09T07:38:08+03:00

Доступный по цене лодочный мотор для югорчанина оказался миражом Фото: Татьяна Коркина

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Крупную сумму денег перевёл житель Белоярского района, не увидев товара. Мужчине пришлось обратиться в полицию.

Как сообщил заявитель пояснил, что на Интернет-сайте увидел объявление о продаже лодочного мотора. Первое, что бросилась ему в глаза, это доступная цена. Созвонившись с менеджером, пострадавший обговорил детали сделки и порядок транспортировки товара. Далее, мужчина перевел 130 тысяч рублей.

Спустя сутки заявитель предпринял попытку связаться с менеджером, но его сотовый телефон до настоящего времени заблокирован.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU