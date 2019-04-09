Доступный по цене лодочный мотор для югорчанина оказался миражом
Крупную сумму денег перевёл житель Белоярского района, не увидев товара. Мужчине пришлось обратиться в полицию.
Как сообщил заявитель пояснил, что на Интернет-сайте увидел объявление о продаже лодочного мотора. Первое, что бросилась ему в глаза, это доступная цена. Созвонившись с менеджером, пострадавший обговорил детали сделки и порядок транспортировки товара. Далее, мужчина перевел 130 тысяч рублей.
Спустя сутки заявитель предпринял попытку связаться с менеджером, но его сотовый телефон до настоящего времени заблокирован.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU