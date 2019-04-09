2019-04-09T07:12:55+03:00
Общество

Погода в Югре 9 апреля: облачно и похолодание

Местами на дорогах гололёд
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 9 апреля: облачно и похолодание. Фото с сайта администрации города НижневартовскПогода в Югре 9 апреля: облачно и похолодание. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Спасатели предупреждают, что во вторник 9 апреля в Югре ожидается ухудшение погодных условий. В некоторых районах округа – осадки в виде мокрого снега, гололед. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

По данным синоптиков в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Осадки различной интенсивности, по северным районам сильные осадки в виде мокрого снега и снега. В отдельных районах гололедные явления. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду, порывами 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0,+5 градусов, по юго-западу до +10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+4 градусов.

В Сургуте облачная погода, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха:+3,+5 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 5-10 метро в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха: +4, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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