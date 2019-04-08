2019-04-08T16:12:03+03:00
Общество

Подопечные сургутской колонии впервые посетили театр

Эмоции заключенных зашкаливали
Алена Кульмухаметова
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Подопечные сургутской колонии впервые посетили театр. Фото с сайта pixabay.comПодопечные сургутской колонии впервые посетили театр. Фото с сайта pixabay.com
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Первая встреча с театром произошла в осужденных из сургутской колонии-поселения в начале апреля. Ранее мужчинам с трудной судьбой не приходилось видеть спектакля. Увиденное поразило их.

Этот год в России был назван годом Театра. По всей стране происходят мероприятия, посвящённые этому событию. Ранее в Когалыме состоялось торжественное открытие впервые в России малого государственного академического театра.

Удивительно, но тему театра поддержали и сотрудники уголовно-исполнительной системы Югры. Так, 10 осужденных из исправительной колонии Сургута побывали на спектакле Городского культурного центра «Симфония городского дня», который был поставлен в рамках фестиваля «Театральная весна».

Многие осужденные признались, что до прибытия в исправительную колонию ни разу не бывали на театральных постановках. А теперь с нетерпением ждут новых спектаклей.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре, лицезреть постановку смогли те, кто хорошо трудится, не нарушает дисциплину и участвует в общественной жизни учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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